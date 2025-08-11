Mısır’dan Gazze için anlaşma çağrısı! Ateşkes görüşmeleri için çalışıyoruz

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü çabaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Katar ve ABD ile koordineli olarak yürütülen görüşmelerde hedeflerinin, kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşma olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki çatışmalar ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki silahlı eylemler de ele alındı. Nil Nehri'yle ilgili gelişmelere değinen Abdulati, Etiyopya'nın baraj projesinde izlediği "sorumsuz, tek taraflı politikaların" Mısır için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

ATEŞKES GİRİŞİMLERİ YOĞUNLAŞTIRILDI

Abdulati, Gazze'de ateşkes için yürütülen arabuluculuk çalışmalarının artarak devam ettiğini belirterek, "İyi niyet olduğu sürece müzakere süreci hala var" ifadelerini kullandı. Kahire'nin, diğer arabulucu ülkelerle birlikte ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma çabalarını hızlandırdığını kaydetti.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de "soykırım politikası" yürüttüğünü ve insani yardımların girişine ciddi kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ni işgal etme yönündeki açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendiren Abdulati, bu kararların sonuçları konusunda uluslararası ortaklarını uyardıklarını ifade etti.