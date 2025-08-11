Azerbaycan ve Ermenistan anlaşması neleri içeriyor? Tüm maddeler yayınlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubunun kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. (AA)

BİRBİRLERİNE KARŞI TOPRAK İDDİASI OLMADIĞINA TEYİT



Madde 2 - Taraflar, Madde 1'e tam uyarak, birbirlerine karşı hiçbir toprak iddialarının olmadığını teyit ediyor ve gelecekte de böyle bir iddiada bulunmayacaklarını onaylıyor. Taraflar, diğer tarafın toprak bütünlüğünü veya siyasi birliğini tamamen veya kısmen bölmeyi ya da zayıflatmayı amaçlayan herhangi bir eylemi planlamak, hazırlamak, teşvik etmek ve desteklemek dahil hiçbir eylemde bulunmayacaktır.



Madde 3 - Taraflar, karşılıklı ilişkilerinde, diğer tarafın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan ya da Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı herhangi bir şekilde hareket etmekten kaçınacaktır. Taraflar, kendi topraklarının üçüncü bir tarafça diğer tarafa karşı BM Şartı'na aykırı biçimde güç kullanımı amacıyla kullanılmasına izin vermeyecektir.

İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMA ŞARI



Madde 4 - Taraflar, birbirlerinin iç işlerine karışmaktan kaçınacaktır.



Madde 5 - Taraflar, bu anlaşmanın her iki tarafça onaylanmış şekillerini teati etmesinden sonra _____ gün içinde, 1961 ve 1963 tarihli Viyana Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Sözleşmeleri hükümlerine uygun olarak aralarında diplomatik ilişkiler tesis edecektir.



Madde 6 - Taraflar, bu anlaşmanın 1. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirerek, devlet sınırının belirlenmesi ve işaretlenmesine ilişkin anlaşmanın sonuçlanması için ilgili komisyonlar aracılığıyla iyi niyetle müzakereler yürütecek.