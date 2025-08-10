İsrail bu sabah 22 Filistinliyi daha katletti!

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup Filistinli sivili hava saldırısıyla hedef aldı.



Saldırıda en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İŞGAL GÜÇLERİ YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇTI



İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Dave mevkiinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.



İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlilere ateş açtı.



Açılan ateşte 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Gazze'nin orta kesiminde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SİVİLLERİN TOPLANDIĞI BÖLGEYE HAVA SALDIRISI!



Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Filistinli sivillerin toplandığı bölgeye düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü.



Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Sudaniyye Mahallesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.



Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli yaşamını yitirdi.