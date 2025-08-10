Beyaz Saray: Trump Alaska’da 3’lü zirveye açık

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 19:18 Güncelleme: 10.08.2025 19:21
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı. Bugün Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise "Trump Alaska'da 3'lü zirveye açık" denildi.

Beyaz Saray: Şimdilik Putin'in talebi üzerine ikili bir görüşme planlanıyor

Ayrıntılar geliyor...

