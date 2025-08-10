Arap Birliği'nden acil "Gazze" toplantısı

10 Ağustos 2025, Pazar
Giriş: 10.08.2025 15:29
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararının ele alınacağı Arap Birliği acil toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Daimi delegeler düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya Arap Birliği dönem başkanı Ürdün liderlik ediyor.

Arap Birliği acil toplantısında, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına karşı koymanın yollarının görüşülmesi bekleniyor.

Filistin'in talebi ve üye ülkelerin desteğiyle düzenlenen toplantıya, Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali de katılıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

