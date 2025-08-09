İran’dan ABD ve İsrail’e Hizbullah mesajı: Bu hayal asla gerçekleşmeyecek

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan hükümetinin Hizbullah da dahil tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına ilişkin ABD teklifini onaylamasına sert tepki gösterdi. Velayeti, İran'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, ülkesinin her zaman Lübnan halkı ve direniş hareketinin yanında olduğunu vurguladı.

Velayeti ayrıca, söz konusu girişimlerin geçmişte de sonuçsuz kaldığını belirterek, "Direnişin imkan ve gücünün sınırlı olduğu dönemde bile bu planlar başarısız oldu. Bugün ise halk desteği çok daha güçlü, imkanları çok daha fazla. Allah'ın izniyle bu çabalar kesinlikle sonuç vermeyecek" dedi.



Lübnan'da Hizbullah'ın toplumdaki tüm kesimlerce kabul gördüğünü belirten Velayeti, "Direniş, Lübnan'ın onurudur. Lübnan'ın varlığı ve güvenliği direnişe bağlıdır. Lübnan halkı, 1982'de direnişin olmadığı dönemi unutmadı. O zaman İsrail, Beyrut'un güneyine ve Dahiye bölgesine kadar ilerlemişti ancak Hizbullah'ın direnişiyle geri çekilmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.



"HİZBULLAH OLMASAYDI LÜBNAN FİLİSTİN OLURDU"



İsrail'in ABD desteğiyle Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah gibi önemli isimlere yönelik suikastlar düzenlediğini hatırlatan Velayeti, "Hizbullah'ın zayıfladığını düşünüyorlar oysa hala dimdik ayakta. Bugünkü Hizbullah, 1980'lerin başına göre çok daha güçlü ve dirençli. Eğer Hizbullah olmasaydı, İsrail, Filistin'e yaptığını aynen Lübnan'a da uygulardı. Eğer Hizbullah silahını bırakırsa, Lübnan halkının canını, malını ve namusunu kim koruyacak? Geçmişte yaşananlar, bu ülkenin bazı siyasetçilerine hala ders olmadı mı?" ifadelerini kullandı.



"BU HAYAL ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK"



Velayeti, bu sürecin Lübnan'da yalnızca ABD ve İsrail'in isteği doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, "ABD ve İsrail, Lübnan'da da tıpkı Golan'da olduğu gibi kendi istedikleri bir yönetimi başa getirebileceklerini sanıyorlar ancak bu hayal asla gerçekleşmeyecek ve Lübnan her zamanki gibi direnişini sürdürecek" dedi.

NE OLMUŞTU?



Lübnan kabinesi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması teklifini içeren 4 aşamalı planı onaylamıştı. Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin önerisini reddederek, bunun Lübnan'ı İsrail'e karşı savunmasız bırakacağını savunmuştu.



Kararın onaylanmasının ardından Hizbullah yanlısı gruplar, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneydeki Nebatiye ve Sur kentlerinde geniş katılımlı protestolar düzenlemişti. Göstericiler yüzlerce araç ve motosikletten oluşan konvoylarla trafiği durma noktasına getirerek İsrail ve söz konusu kararı hedef alan sloganlar atmıştı.

