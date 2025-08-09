İİT’den sert çıkış: İsrail Gazze’de barışın son kırıntılarını da yok ediyor

Arap-İslam Olağanüstü Zirvesi tarafından Gazze'deki gelişmeleri takip etmekle görevlendirilen Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planının tehlikeli bir hal aldığı ifade edilerek bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Komite üyeleri arasında Türkiye, Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Arap Devletleri Ligi ile Bangladeş, Çad, Cibuti, Gambiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Umman, Pakistan, Somali, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen yer aldı.

İsrail'in Gazze üzerinde tam askeri kontrol kurma niyeti "en güçlü şekilde" kınanırken, bu planın:

Uluslararası hukukun ihlali,

Yasa dışı işgali pekiştirme,

Uluslararası meşruiyete aykırı fiili durum yaratma girişimi

olduğu ifade edildi.

AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Açıklamada, İsrail'in söz konusu planının; öldürme, aç bırakma, zorla yerinden etme, toprak ilhakı ve yerleşimci terörü gibi ağır ihlallerin devamı olduğu belirtildi. Bu eylemlerin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği, barış umutlarını yok ettiği ve hem Gazze'de hem de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki ağır ihlalleri derinleştirdiği vurgulandı.

SALDIRILARIN SONA ERMESİ VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İİT, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını ve işgal güçlerinin sivillere yönelik ihlallerine son vermesini talep etti.

Açıklamada, İsrail'in:

Gıda, ilaç ve yakıt dahil insani yardımların Gazze'ye koşulsuz girişine izin vermesi,

Yardım kuruluşları ve uluslararası insani örgütlerin çalışmalarını serbestçe yürütmesini sağlaması

gerektiği ifade edildi.

Mısır, Katar ve ABD'nin ateşkes ve esir takası için yürüttüğü çabalar desteklenirken, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Arap-İslam planının derhal uygulanması çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARININ KORUNMASI

İİT, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddetti. Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanların yasal ve tarihi statükosunun korunmasının zorunlu olduğu, bu bağlamda Haşimi Hanedanı himayesinin kilit rolü vurgulandı.

Ayrıca, adil ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti ile mümkün olacağı hatırlatıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Açıklamanın sonunda, Gazze'deki "soykırım boyutuna varan ihlallerin" sorumlusunun İsrail olduğu belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri başta olmak üzere uluslararası toplum, hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

İİT, New York'ta Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında düzenlenen "Filistin Meselesinin Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm" konferansının sonuçlarının uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Filistin sorununun barışçıl çözümü için acil ve süreli adımların hayata geçirilmesinin zorunluluğu vurgulandı.