Keratea’da çıkan orman yangınında bazı evler yandı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, alevlerin hızla yayılması üzerine birçok yerleşim bölgesinde tahliye kararı alınırken, bazı evlerin ise yandığı belirtildi.

Bölgede saatte yaklaşık 28-40 knot hızında rüzgarların etkili olduğu, zaman zaman 41-47 knota kadar çıkan şiddetli rüzgarların yangınla mücadeleyi zorlaştırdığı bildirildi.

Şu ana kadar herhangi bir yaralanma rapor edilmezken, itfaiye ekiplerinin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangına gönüllüler, 190 itfaiyeci, 7 yaya tim, 44 itfaiye aracı, 11 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ediliyor.

Keratea'daki yangının yanı sıra Kefalonya Adası'nda Karavados ile Peratata arasında, Ahaia'da ve Megara'da çıkan orman yangınlarıyla da mücadele sürüyor. Adadaki yangında, şiddetli rüzgarın etkisiyle üç köy tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Yetkililer, tüm yangın bölgelerinde vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymaları ve tahliye çağrılarına derhal karşılık vermelerini istedi.