Portekiz’de orman yangını! Kontrol altına alındı

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, ülkenin kuzey ve orta bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Alvao Doğal Parkı'nda iki gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan yetkililer, İspanya sınırındaki Salamanca kenti yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına da İspanya ile koordineli bir şekilde müdahale edildiğini, kontrolün sağlandığını duyurdu.

İspanya ve Portekiz bu yıl itfaiye birimleri arasında yaptıkları anlaşma ile her iki ülkenin sınırlarının 25'er kilometrelik dışına ortak müdahale kararı alınmıştı.

Diğer yandan, sıcak hava dalgası ve orman yangınlarına karşı ilan edilen alarm durumunun 13 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede devam eden "Portekiz Turu" bisiklet yarışlarının. organizatörleri de açıklama yaptı.

Bu yıl 86'ncısı yapılan Portekiz Turu'nun organizatörleri, "Yarış konvoyunu canlı olarak takip etmek isteyen tüm sporseverleri ve halkı, orman yangını riski nedeniyle uzatılmış alarm durumundan getirilen yasaklara tam olarak uymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekiz'de yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinlerin askıya alındığı alarm durumundan dolayı, ormanlık alanlara girişler, buralarda ateş yakılması, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılması yasaklanırken, havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmiyor.