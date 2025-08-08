ABD'den İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı: Listeye alındı
ABD tarafından İran'ın daha önce uygulanan yaptırımları delmesine kolaylık sağladıkları gerekçesiyle birçok kurum ve kişileri yaptırım listesine aldığı belirtildi. Buna göre 18 kişi ve kuruluş listede yer alırken bu kuruluşlardan birinin 'İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı' ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, İran'ın "ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan" 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" kaydedildi.