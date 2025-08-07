Trump'ın "vergi" misillemesi sonrası Putin'den dikkat çeken hamle!
ABD Başkanı Trump Rus petrolünü doğrudan alan Hindistan için yüzde 25 ek vergi getirildiğini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklamasınn ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Doval'ın başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.
TRUMP'IN HİNDİSTAN'A EK VERGİ KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi dün imzalamıştı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.