ABD Başkanı Trump: Putin ve Zelenski ile masaya oturabilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalara imza attı. Gündeminde ise Rusya-Ukrayna meselesi vardı. Moskova'ya giden büyükelçi Steve Witkoff'un, Rus lider ile "Verimli bir görüşme" yaptığını söyledi. Zelenski ve Putin ile olası bir üçlü zirvenin de sinyalini verdi.