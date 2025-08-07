07 Ağustos 2025, Perşembe
Katil Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Katil Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Giriş: 07.08.2025 20:25 Güncelleme: 07.08.2025 20:51
Katil Netanyahu’dan skandal açıklama: Gazze’nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz

Katil İsrail, Gazze'de katliamlarını hız kesmeden sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi. Netanyahu,'Gazze Şeridi'nin 'tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planının görüşüleceği kabine toplantısı öncesi Fox News'e konuştu.

İsrail'in işgal planına ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, Gazze'nin "tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söyledi.

Gazze'yi "ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" iddia eden Netanyahu, "Gazze'yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

KABİNE İŞGAL PLANINI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI

Gazze'nin tamamının işgal planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi Netanyahu başkanlığında Batı Kudüs'te toplandı.

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi kabine toplantısının yapıldığı binanın yakınında gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrailli esirlerin hayatını riske atacağı belirtilen işgal planının kabul edilmemesini istedi.

Kabine toplantısında Gazze'nin tamamının işgaline yönelik planın onaylanması bekleniyor.

Katil Netanyahu'dan skandal açıklama: Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz

