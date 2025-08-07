07 Ağustos 2025, Perşembe
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.08.2025 17:02 Güncelleme: 07.08.2025 17:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da yarın ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü'nde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, karşılamanın ardından başkent Washington'a doğru yola çıktı.

