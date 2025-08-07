Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da yarın ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü'nde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, karşılamanın ardından başkent Washington'a doğru yola çıktı.