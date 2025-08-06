Nijerya’da 19 eyalet için sel uyarısı!

Nijerya Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos'a kadar süreceği tahmin edilen şiddetli yağışların, ülkenin 19 eyaletinde sel riskini artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Sel Erken Uyarı Merkezi tarafından riskli bölgeler arasında kuzeybatıdan 5, güneyden 3 ve orta kesimlerden 4 eyaletin yer aldığı, diğerlerinin kuzeydoğu eyaletleri olduğu aktarıldı.

Mayıs ayında yaşanan sel felaketinde 117 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin kaybolduğu Nijer eyaletinin de riskli bölgeler arasında olduğu kaydedildi.

Yetkililer, yerel yönetimlere ve vatandaşlara olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Ülkede halihazırda yağışların en yoğun yaşandığı dönem olan "yağmur sezonu zirvesi" yaşanıyor. Bu dönem genellikle ciddi sel felaketleriyle ilişkilendiriliyor.

Ülkede 2022'de yaşanan şiddetli sel felaketlerinde 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1,4 milyon kişi evsiz kalmış ve yaklaşık 440 bin hektarlık tarım arazisi zarar görmüştü.