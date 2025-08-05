Trump'tan ilginç "Beyaz Saray" çıkışı: Nükleer füze inşa edeceğiz
Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürüyen ABD Başkanı Donald Trump, o esnada bir gazetecinin 'Ne inşa edeceksiniz?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. ABD Başkanı bu soruya 'Füzeler, nükleer füzeler' yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürüdüğü sırada bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" yanıtını verdi.
"BEYAZ SARAY ÇATISINA NÜKLEER FÜZE"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.
Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.