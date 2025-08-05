05 Ağustos 2025, Salı
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Hindistan'da heyelan: 5 ölü 50 kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.08.2025 16:33 Güncelleme: 05.08.2025 16:34
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Hindistan’da heyelan: 5 ölü 50 kayıp

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişiden haber alınamıyor.

India Today gazetesinin haberine göre, eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanak heyelana yol açtı.

Yetkililer, afette ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50'yi aşkın kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve ilgili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Heyelan bölgesinde yaşayanların güvenli alanlara götürüldüğü bilgisini veren Dhami, afetzedelere gerekli yardımın sağlandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Amit Shah da Dhami ile yaptığı görüşmede bölgeye her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, heyelanın evleri ve çevredeki bitki örtüsünü önüne katarak sürüklediği görülüyor.

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Hindistan’da heyelan: 5 ölü 50 kayıp Hindistan’da heyelan: 5 ölü 50 kayıp Hindistan’da heyelan: 5 ölü 50 kayıp
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