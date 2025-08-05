Chikungunya virüsü alarmı! Çin’de vaka sayısı 7 bini geçti!

China Daily gazetesinin haberine göre, Foşan'da kayıtlara geçen chikungunya virüsü vakaları artış gösterdi.



Yetkililer, Foşan'daki toplam chikungunya vakası sayısının 7 bini geçtiğini açıkladı.



Enfeksiyonu önleme ve kontrol altına alma çabaları sonucunda vakaların artış hızının kent genelinde yavaşladığını belirten yetkililer, virüsten en çok etkilenen Shunde bölgesinde son 5 gündür vaka sayısının azaldığını aktardı.



Öte yandan, yetkililer, olumsuz hava koşullarının sivrisinek hareketliliğini artırdığı Guangdong'da ise tehlikenin hala sürdüğünü ifade etti.



Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateşe ve eklem ağrısına neden oluyor.



Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

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