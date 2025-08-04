Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı

Gazze Şeridi'nde aylardır süren bombardıman ve ablukaya rağmen hedeflerine ulaşamayan İsrail yönetimi, saldırılarını daha da genişletme hazırlığında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "savaş hedeflerine ulaşmak" amacıyla bu hafta güvenlik kabinesini toplayarak yeni adımlar atacaklarını duyurdu. İsrail basını, ordu tarafından hazırlanan "aşamalı saldırı planı" kapsamında mülteci kamplarının da hedef alınabileceğini öne sürdü.

NETANYAHU'DAN GÜVENLİK KABİNESİNE SALDIRI TALİMATI

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık hükümet toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze'deki "savaş hedeflerine" ulaşılması yönünde yeni talimatlar verileceğini söyledi. Güvenlik kabinesi toplantısında alınacak kararlarla bu sürecin netleştirileceğini belirten Netanyahu, saldırıların süreceğinin sinyalini şu ifadelerle verdi:

"Düşmanı yenilgiye uğratmak, esirleri serbest bırakmak ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak temel hedefimizdir."