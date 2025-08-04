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Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 19:50 Güncelleme: 04.08.2025 20:02
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Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'savaş hedeflerine ulaşmak' amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları genişletmek için güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı. İsrail basını, ordunun yeni kara saldırılarına hazırlandığını yazdı.

Gazze Şeridi'nde aylardır süren bombardıman ve ablukaya rağmen hedeflerine ulaşamayan İsrail yönetimi, saldırılarını daha da genişletme hazırlığında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "savaş hedeflerine ulaşmak" amacıyla bu hafta güvenlik kabinesini toplayarak yeni adımlar atacaklarını duyurdu. İsrail basını, ordu tarafından hazırlanan "aşamalı saldırı planı" kapsamında mülteci kamplarının da hedef alınabileceğini öne sürdü.

NETANYAHU'DAN GÜVENLİK KABİNESİNE SALDIRI TALİMATI

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık hükümet toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze'deki "savaş hedeflerine" ulaşılması yönünde yeni talimatlar verileceğini söyledi. Güvenlik kabinesi toplantısında alınacak kararlarla bu sürecin netleştirileceğini belirten Netanyahu, saldırıların süreceğinin sinyalini şu ifadelerle verdi:

"Düşmanı yenilgiye uğratmak, esirleri serbest bırakmak ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak temel hedefimizdir."

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İSRAİL BASINI: MÜLTECİ KAMPLARI HEDEFTE

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ordu, Gazze'ye yönelik yeni bir "aşamalı saldırı planı" hazırladı. Bu plan doğrultusunda, daha önce esirlerin varlığı gerekçesiyle kara harekâtı düzenlenmeyen bölgelerin de hedef alınması gündemde.

Özellikle Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde yer alan, Filistinli sivillerin sığındığı mülteci kampları ve yoğun nüfuslu hassas bölgeler saldırı listesine dahil edilmiş durumda. Planın, güvenlik kabinesinde bu hafta ele alınacağı ve operasyonların aşamalı olarak genişletileceği bildiriliyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

İsrail'in yoğun bombardımanı ve uyguladığı abluka, Gazze'de halihazırda ağır bir insani krize neden olmuş durumda. Gıda, ilaç ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgede, uluslararası yardım kuruluşları "kıtlık" uyarılarını yineliyor. Netanyahu'nun açıklamaları, bu insani felaketin daha da derinleşeceği yönündeki kaygıları artırdı.

İsrail'in önümüzdeki günlerde atacağı askeri adımlar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebilir. Güvenlik kabinesinden çıkacak kararlar, hem sahadaki gelişmeleri hem de uluslararası kamuoyunun tepkisini belirleyecek. ABD ve Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekerek "orantısız güç kullanımına son verilmesi" çağrısı yapıyor.

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Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor! Gazze’ye yeni saldırı planı
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