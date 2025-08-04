İran’dan nükleer mesaj! Savunma gücümüz müzakere masasında olmaz

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Bekayi haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı. İran'ın Batılı ülkelerle yürüttüğü nükleer müzakerelerde savunma yeteneklerinin masaya getirilip getirilmediği sorusuna yanıt veren Bekayi, "İran'ın savunma gücü hiçbir müzakerenin konusu olmayacaktır" dedi.

Bekayi ayrıca, şu anda İran'da hiçbir uluslararası nükleer denetçinin bulunmadığına dikkat çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı Massimo Aparo'nun Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin bilgi verdi. Bekayi, ziyaretin 10 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı.

İran Meclisinin aldığı karar doğrultusunda UAEA ile iş birliğinin askıya alındığını hatırlatan Bekayi, ajansla ilişkilerin geleceğine dair kararın bu ziyaretin ardından verileceğini ifade etti.