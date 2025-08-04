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Güney Kore'de şiddetli yağış! En az 2 bin 500 kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 13:32 Güncelleme: 04.08.2025 13:37
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Güney Kore’de şiddetli yağış! En az 2 bin 500 kişi tahliye edildi

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Afet ve Güvenlik Yönetimi Başkanlığından ülkenin güneyinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 bin 500'den fazla kişinin yağışlar nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Şiddetli yağmurlardan en çok Muan bölgesinin etkilendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu bölgede su seviyesinin yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 60 yaşında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak bu kişinin ölümünün şiddetli yağışlarla ilişkili olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

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Güney Kore’de şiddetli yağış! En az 2 bin 500 kişi tahliye edildi Güney Kore’de şiddetli yağış! En az 2 bin 500 kişi tahliye edildi Güney Kore’de şiddetli yağış! En az 2 bin 500 kişi tahliye edildi
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