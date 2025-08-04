Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nda ülkesindeki ABD varlığına ilişkin mesaj

Cho, Washington Post gazetesine, ABD'nin Güney Kore'deki 28 bin 500 kişilik askeri varlığını azaltacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bu iddiaların "varsayımsal" olduğunu vurgulayan Cho, "ABD ile görüşüyoruz ancak Güney Kore'deki ABD güçleri konusunda herhangi bir endişe yok. ABD güçlerinin bu şekilde kalacağına ve rollerinin bugünkü gibi devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Cho, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı seyahate işaret ederek, "Bunun olacağını sanmıyorum. Bu sefer birçok senatörle görüştüm ve hepsi bana bunun olmayacağını garanti etti." dedi.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

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