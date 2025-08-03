Yeni Zelanda’da şoke eden olay! Valizden 2 yaşında çocuk çıktı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir yolcunun bagaj bölümüne erişim istemesi üzerine durumu fark eden otobüs şoförü, bir valizin hareket ettiğini gördü. Hemen durumu yetkililere bildiren şoför, valizi açtığında içinde aşırı sıcaktan terlemiş halde bulunan küçük bir kız çocuğuyla karşılaştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çocuğun fiziksel olarak ciddi bir yara almadığı ancak sıcak nedeniyle zor durumda olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kadın hakkında "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamalarıyla dava açılacağı öğrenildi.

Kadın ile çocuk arasındaki bağ ise henüz netlik kazanmadı.