Siyonist Ben Gvir ve yüzlerce İsrailliden Aksa'ya alçak baskın! "Talmud ayini" yaptılar | Türkiye'den sert tepki
İşgalci İsrail Gazze soykırıma devam ederken siyonistler Mescid-Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor. Bu kez İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli, polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı 'Talmud ayinleri' gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı İsrailli Bakanların ve İsrailli yerleşimcilerin ) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını sert şekilde kınayarak 'İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail'in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz.' dedi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.
MESCİD-İ AKSA'DA "TALMUD AYİNİ"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle gerçekleştirdi. Baskında Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda 'Talmud ayinleri' yapıldı.
YÜZLERCE SİYONİST İLE BASKIN
Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli, polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı 'Talmud ayinleri' gerçekleştirdi. Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskında bulundu.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.
"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı. Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NETANYAHU TÜM DİN MENSUPLARI İÇİN TEHDİT
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır.
Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."
"BU AKSA'YI İŞGAL GİRİŞİMİDİR"
İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, baskını şiddetle kınayarak yaşananların Aksa'ya bir işgal girişimi olduğunu söyledi.
Duran sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bazı İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum.
Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir."
Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır.
Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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