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Putin kritik yasayı onayladı! Aşırılıkçı içerik aratana para cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 17:45
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Putin kritik yasayı onayladı! Aşırılıkçı içerik aratana para cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayladığı, internet üzerinden aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına ceza verilmesini öngören yasa ile aşırılıkçılık barındıran içerikleri aratan kişilere 5 bin rubleye kadar (yaklaşık 62 dolar) para cezası verilebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internet üzerinden aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına para cezası verilmesini öngören yasayı onayladı.

O İÇERİKLERİ ARATANA 5 BİN RUBLEYE KADAR CEZA

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, Rusya'da internet üzerinden aşırılıkçılık barındıran içerikleri aratan kişilere 5 bin rubleye kadar (yaklaşık 62 dolar) para cezası verilebilecek.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Sergey Boyarskiy, 22 Temmuz'da yaptığı değerlendirmede, Rusya'da engellenmiş Facebook ve Instagram gibi sitelere girenlere herhangi bir para cezası verilmeyeceğini söylemişti.

Öte yandan, ülkede yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim de 2022'de engellenmişti.

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