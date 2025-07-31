01 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var

Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 15:50
ABONE OL
Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var

Suudi Arabistan'daki bir lunaparkta eğlence aracının kırılması sonucu 23 kişinin yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki bir lunaparkta '360 Degrees' adlı büyük eğlence aracının ana taşıyıcı direğinin ikiye ayrıldığı belirtildi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Yüksek hızla çalışan aracın kırılan parçasının yere çarptığı ve içindeki 23 yolcunun çarpmanın etkisiyle yaralandığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var Lunaparkta dehşet! Çok sayıda yaralı var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör