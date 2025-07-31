Portekiz’den Filistin için tarihi adım!

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ofisine dayandırılan haberlere göre, hükümet Filistin Devleti'ni tanıma planlarını "Eylül gibi erken bir tarihte" hayata geçirmeyi değerlendiriyor. Bu bilgi, başta Diario De Noticias olmak üzere çeşitli yerel medya organlarında Perşembe günü yayımlandı.

Montenegro'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan devletler tarafından sunulan ve büyük ölçüde kabul edilen şartların karşılanması hâlinde, Portekiz Filistin devletini tanıyabilir" denildi. Tanımanın, Eylül ayında New York'ta yapılacak olan BM 80. Genel Kurulu'nda gerçekleşebileceği belirtildi.

Tanıma kararı öncesinde Başbakan Montenegro'nun, ülkenin Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve parlamentodaki siyasi partilerle görüşeceği aktarıldı.

Ayrıca başbakanlık ofisi, geçmişte de "tanıma sürecini başlatmak için gerekli varsayımları ya da koşulları" açıkladıklarını hatırlattı. Bu koşullar arasında, "Portekiz'in sürekli diyaloğu sürdürdüğü ve söz konusu konferansa etkin katılım gösteren bir grup ülkeyle fikir birliği içinde olunması" yer alıyor.