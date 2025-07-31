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İran'da su krizi! Kaynakları tükeniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 17:05 Güncelleme: 31.07.2025 17:08
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İran’da su krizi! Kaynakları tükeniyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede su kaynaklarının azaldığı ve kuraklığa doğru gidildiği uyarısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ileriki günlerde ülkede yaşanması muhtemel su krizine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biridir ve tüm veriler su kaynaklarının azaldığını, düşüş eğiliminde olduğunu ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir." dedi.

Kontrollü su tüketimi olmaması durumunda ülkenin birçok kentinde su sorunu yaşanacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Eğer su tüketimini kontrol edip yönetmezsek eylül ve ekim aylarında barajlarda hiç su kalmayacak Tahran'da su olmayacak ve ciddi sorunlarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

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İran’da su krizi! Kaynakları tükeniyor İran’da su krizi! Kaynakları tükeniyor İran’da su krizi! Kaynakları tükeniyor
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