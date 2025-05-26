Nijerya’da petrol arıtma tesislerine operasyon: 19’u kapatıldı

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yazılı açıklamasında, ordunun, 19-25 Mayıs'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda, 19 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 589 bin litre petrol ürününe el konulduğunu aktaran Danjuma, 20 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını ifade etti.

Danjuma, Nijer Deltası Bölgesinde devam etmekte olan Ham Petrol Hırsızlığına karşı operasyonların kaydedilen çeşitli başarılarla ilerlediğini belirtti.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ BULUNUYOR

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.