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Emmanuel Macron'u böyle tokatladı! Eşi Brigitte uçak kapısında çılgına döndü

Giriş: 26.05.2025 11:10 Güncelleme: 26.05.2025 11:10
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Emmanuel Macron’u böyle tokatladı! Eşi Brigitte uçak kapısında çılgına döndü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam’a pazar günü ulaştı. Bu ziyaret, son 10 yılda bir Fransız liderin bölgeye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçerken beklenmedik bir an dünya gündemine damga vurdu. Macron'un yüzünde bir tokat patlarken bu tokadın Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından atıldığı ortaya çıktı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken “Fransızların hayali gerçekleşti' yorumları yapıldı. İşte detaylar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı kapsamında pazar günü Vietnam'a geldi.

MACRON EŞİNDEN DAYAK MI YEDİ?

MACRON'A TOKAT

Bu, bir Fransız liderin on yıldır bölgeye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Macron ve eşi Brigitte Macron'u taşıyan uçağın Vietnam'a indiği anlarda kameralara yansıyan görüntüsü ise dünyayı şoke etti.

EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uçağın kapısının açıldığı anlarda bir elin Macron'un yüzünde patladığı görüldü. Saniyeler sonra kırmızı bir ceket giydiği anlaşılan elin sahibinin Brigitte Macron olduğu ortaya çıktı.

Macron'un uçaktan iniş anı (Reuters)Macron'un uçaktan iniş anı (Reuters)

"FRANSIZLARIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ"

Eşinden tokat yiyen Fransız lider hiçbir şey olmamış gibi önce basın mensuplarını selamladı ardından uçağın merdivenlerinden inerek kendisi karşılayanlarla tokalaştı.

Sosyal medyada olayı değerlendiren Fransızlar, "Fransız halkının büyük çoğunluğunun hayalini gerçekleştirdi." diyerek Macron'a tepki gösterdi.

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Emmanuel Macron’u böyle tokatladı! Eşi Brigitte uçak kapısında çılgına döndü Emmanuel Macron’u böyle tokatladı! Eşi Brigitte uçak kapısında çılgına döndü Emmanuel Macron’u böyle tokatladı! Eşi Brigitte uçak kapısında çılgına döndü
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