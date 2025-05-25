Siyonist rejiminin Batı Şeria’ya baskınında 3 Filistinli çocuk gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, askerler köyde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Bu sırada Arafat Mufid Salim Hanini ile kardeş oldukları belirtilen Send ve Bera Nasri Hac Muhammed adlı çocuklar gözaltına alındı.

Ayrıca ismi açıklanmayan bir çocuğun ailesine de çocuğun Beyt Furik askeri kontrol noktasına teslim edilmesi yönünde talimat verildi.

İsrail makamları, gözaltıların nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.