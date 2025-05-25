Libya'daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde ham petrol boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve ekiplerin sızıntıyı durdurmak için çalıştığını bildirdi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, Zaviye'nin güneyindeki boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle Hamada petrol sahasındaki üretimin derhal durdurulduğu ve Zaviye sahasının açık bırakılarak borulardaki basıncın düşürüldüğü belirtildi.
Sızıntının durdurulmasına yönelik müdahalenin sürdüğü, nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi verildi.
Açıklamada, sızan petrolün çevreye verebileceği zararı en aza indirmek amacıyla özel ekiplerin sahada görevlendirildiği ifade edildi.