25 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Libya'daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi

Libya'daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.05.2025 04:58
ABONE OL
Libya’daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde ham petrol boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve ekiplerin sızıntıyı durdurmak için çalıştığını bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, Zaviye'nin güneyindeki boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle Hamada petrol sahasındaki üretimin derhal durdurulduğu ve Zaviye sahasının açık bırakılarak borulardaki basıncın düşürüldüğü belirtildi.

Sızıntının durdurulmasına yönelik müdahalenin sürdüğü, nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, sızan petrolün çevreye verebileceği zararı en aza indirmek amacıyla özel ekiplerin sahada görevlendirildiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Libya’daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi Libya’daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi Libya’daki petrol boru hatlarında sızıntı tespit edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör