Kassam Tugayları duyurdu: İsrail’e büyük zayiat

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki El-Karara kasabasında bir eve giren İsrail askerlerinin "karmaşık bir operasyonla" hedef alındığı kaydedildi.



İsrail askerlerinin sığındığı evin çok sayıda patlayıcıyla havaya uçurulduğu, askerlerden ölen ve yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca tünel ağzının olduğu bir noktaya İsrail askerlerinin geldiği, çatışmaya girildiği ve askerleri tahliye için İsrail'e ait helikopterlerin bölgeye indiği bilgisi verildi.



İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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