Sudan’da kolera salgınında artış: Haftalık vaka sayısı 700’ü aştı

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, vakalardaki artışın "Hartum eyaletinin ordunun kontrolüne geçmesi ve Cebel Evliya ile Salha mahallelerine vatandaşların geri dönmesinin beklenen bir sonucu olduğunu ve bunun da bu bölgelerdeki çevre koşullarının kötüleşmesine ve içme suyu kaynaklarıyla ilgili sorunlara yol açtığını" ifade etti.

Bakanlık Acil Servisinin bölgedeki sağlık durumunu izlemek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan İbrahim, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

İbrahim, gelecek günlerde kolera aşılama kampanyasının başlatılmasıyla vaka sayılarında düşüşün beklendiğini kaydetti.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sudanlı Doktorlar Ağı, dün, Hartum'un Umdurman bölgesindeki en-Nev Hastanesi'nde perşembe günü kolera nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 521 kolera vakası kaydettiğini duyurmuştu.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, Hartum eyaletinin "tamamen" kontrollerine geçtiğini açıklamıştı.

Sudan'da Haziran 2024'te başlayan yağışların yol açtığı seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te, kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 1 Ekim 2024'te, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.