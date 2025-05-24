Libya'da Dibeybe hükümetine destek gösterisi: Yüzlerce kişi meydanlara akın etti
Libya'nın başkenti Trablus'ta geçtiğimiz hafta yaşanan askeri müdahalelerin ardından halk Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetine destek gösterisi düzenledi. Çeşitli STK'ların çağrısı üzerine gerçekleşen gösteriye binlerce kişi Libya bayrakları ve hükümetin sembolünü taşıyan dövizlerle katılım sağladı.
Trablus'taki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Libya bayrakları ve hükümetin sembolünün basılı olduğu dövizler taşıyan yüzlerce kişi katıldı.
Şehitler Meydanı ve çevresinde güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı görüldü.
Göstericiler, "Halk Temsilciler Meclisinin düşmesini istiyor" ve "Askeri yönetime hayır" sloganları atarak, "Milislere hayır, devlete evet", "Askeri yönetime hayır" ve "Ulusal Birlik Hükümetini destekliyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
"ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ, ÜLKEDE SEÇİMLER YAPILANA KADAR RESMİ HÜKÜMETTİR"
Meydanda AA muhabirine konuşan Sabrata Devrimciler Birliği Başkanı ve Öğretim Üyesi Nevasi Muellif, "Ulusal Birlik Hükümeti, ülke darboğazdan çıkana ve seçimler yapılana kadar resmi hükümettir." dedi.
Muellif, başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, uzun süredir iktidarda kalan ve yıpranmış kurumların değişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.
Temsilciler Meclisinin görevine son verilmesinin kabul edilebilir olduğunu, ancak askeri bir yönetime karşı olduklarını belirten Muellif, hukuk devleti ve kurumsal yapının önemine dikkati çekti.
Trablus sakinlerinden Muhammed Abdullah da Libya halkının yıllar boyu ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle yorulup yıprandığını söyledi.
Abdullah, "Biz kanuna ve adalete tabiyiz. Devlet ancak adaletle ayakta kalır. Eğer adalet varsa, emniyet ve selamette oluruz. Bu ülkenin güvenli, emniyetli ve müreffeh olmasını istiyoruz. Ne kavga, ne kan, ne bozgunculuk, ne de yıkım istiyoruz." şeklinde konuştu.
"MEŞRU OLANI DESTEKLEMEK İÇİN GELDİK"
Misratalı Muhammed el-Mani de Şehitler Meydanı'na Libya'daki meşru kurumları desteklemeye geldiklerini söyledi.
Meydanda Libya halkının tüm kesimlerinin bulunduğunu kaydeden Mani, "Meşru olanı desteklemek için geldik. Biz halkla birlikteyiz, şahısları kutsamıyoruz ve şahısların resimlerini taşımıyoruz. Aksine, adaletle ve dinimizin bize emrettiği şeyle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.
Şehitler Meydanı'nda geçen hafta ve dün de gösteriler düzenlenmişti.
TRABLUS'TA NE OLDU?
Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi'nin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.
Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.
Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.
Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.
Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.
Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
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