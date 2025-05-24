Libya’da Dibeybe hükümetine destek gösterisi: Yüzlerce kişi meydanlara akın etti

Trablus'taki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Libya bayrakları ve hükümetin sembolünün basılı olduğu dövizler taşıyan yüzlerce kişi katıldı.

Şehitler Meydanı ve çevresinde güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

Göstericiler, "Halk Temsilciler Meclisinin düşmesini istiyor" ve "Askeri yönetime hayır" sloganları atarak, "Milislere hayır, devlete evet", "Askeri yönetime hayır" ve "Ulusal Birlik Hükümetini destekliyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

"ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ, ÜLKEDE SEÇİMLER YAPILANA KADAR RESMİ HÜKÜMETTİR"

Meydanda AA muhabirine konuşan Sabrata Devrimciler Birliği Başkanı ve Öğretim Üyesi Nevasi Muellif, "Ulusal Birlik Hükümeti, ülke darboğazdan çıkana ve seçimler yapılana kadar resmi hükümettir." dedi.

Muellif, başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, uzun süredir iktidarda kalan ve yıpranmış kurumların değişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Temsilciler Meclisinin görevine son verilmesinin kabul edilebilir olduğunu, ancak askeri bir yönetime karşı olduklarını belirten Muellif, hukuk devleti ve kurumsal yapının önemine dikkati çekti.

Trablus sakinlerinden Muhammed Abdullah da Libya halkının yıllar boyu ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle yorulup yıprandığını söyledi.

Abdullah, "Biz kanuna ve adalete tabiyiz. Devlet ancak adaletle ayakta kalır. Eğer adalet varsa, emniyet ve selamette oluruz. Bu ülkenin güvenli, emniyetli ve müreffeh olmasını istiyoruz. Ne kavga, ne kan, ne bozgunculuk, ne de yıkım istiyoruz." şeklinde konuştu.