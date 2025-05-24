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Almanya'da Filistin'e destek gösterisi: Binlerce kişi akın etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 22:07
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Almanya’da Filistin’e destek gösterisi: Binlerce kişi akın etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen kalabalık grup Filistin'e yönelik destek gösterisi düzenledi. Binlerce kişi protestoya katılırken göstericiler 'Filistin'e özgürlük', 'Soykırım'ı durdurun' gibi sloganlar attı. Gösterilere Yahudi kökenli Alman vatandaşı da destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Oranienplatz'da bir araya gelen yaklaşık 1000 gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, hiç kimsenin, hiçbir devletin bütün bir halkı haklarından mahrum bırakmaya, sürmeye ve öldürmeye hakkı olmadığı vurgulandı.

Gösteriye bazı Yahudi kökenli Almanların da destek vermesi dikkati çekti.

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Almanya’da Filistin’e destek gösterisi: Binlerce kişi akın etti Almanya’da Filistin’e destek gösterisi: Binlerce kişi akın etti Almanya’da Filistin’e destek gösterisi: Binlerce kişi akın etti

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