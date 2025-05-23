İsrail’de muhalefetten Netanyahu’ya yargı ataması tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği iç istihbarat teşkilatı Şin Bet başkanlığı atamasını yinelemesi muhalefetin sert tepkisini çekti. Muhalefet liderleri, Netanyahu'yu yargı kararını görmezden gelmekle ve hukuku çiğnemekle suçladı.

NETANYAHU YARGI KARARINA KARŞI ATAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin önceki Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararına rağmen, Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atadı. Bu adım, Başsavcının ve mahkemenin talimatlarını görmezden gelmek olarak değerlendirildi.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, atamanın "Katargate skandalı nedeniyle ciddi çıkar çatışması" yarattığını belirtti ve David Zini'den yargı nihai kararını verene kadar görevi kabul etmemesini istedi. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, "Netanyahu, Başsavcının talimatlarını görmezden gelerek kırmızı çizgiyi aştı" diyerek, ülkeyi anayasal bir çatışmaya sürüklemekle suçladı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Netanyahu'nun yasayı ihlal ederek ülkeyi anayasal krizle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

YÜKSEK MAHKEME VE GÖREVDEN ALMA TARTIŞMASI

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun Ronen Bar'ı görevden alma kararını "dayanaksız ve yargısız" bulmuş, görevden almayı geçici olarak engellemişti. Netanyahu'nun bu karara rağmen Bar'ı görevden alma girişimi, İsrail'de büyük tartışmalara ve kitlesel protestolara yol açmıştı.

RONEN BAR'IN İSTİFASI

Görev süresi tartışmalı olan Ronen Bar, 7 Ekim'de yaşanan başarısızlıkta sorumluluğu üstlenerek 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. Bar, başarısızlığın sorumluluğunun sadece kendisine değil, siyasi liderlik dahil herkese ait olduğunu belirtmişti.