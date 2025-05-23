İsrail Gazze’de 10 Filistinliyi serbest bıraktı

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 10 Filistinlinin isimleri Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Serbest kalanların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, daha önce serbest kalan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi kötü muamelelere maruz kaldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılar sırasında aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'de hapiste tutulanlardan bir kısmı serbest bırakılırken, birçok kişinin durumu ve akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

Filistin tarafı, serbest kalanların sağlık kontrollerinin yapılması için onları Deyr el-Belah'daki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürdü.