Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail Gazze’de etnik temizlik yapıyor

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini Gazze'de etnik temizlik yapmakla suçladı. Boric, İsrail'in insani yardımları engellediğini ve binlerce çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gabriel Boric, Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye insani yardımlar konusundaki çağrısını paylaşarak yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, Gazze'de etnik temizlik yapıyor. Bu öyle bir boyuta ulaştı ki önümüzdeki saatlerde binlerce çocuk ölebilir çünkü İsrail, insani yardımların girişine izin vermiyor" dedi.

Bu duruma sessiz kalanları da eleştiren Boric, "Bunu gerçekleştirenler ve buna göz yumanlar savaş suçlularıdır ve insanlık tarafından bir şekilde yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı. Şili'nin, üyesi olduğu tüm uluslararası platformlarda İsrail'e yönelik baskı uyguladığını dile getirdi.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Gazze'de sivil halka yönelik ciddi ve tekrarlayan, ayrım gözetmeyen saldırılarını ve insani yardımın engellenmesini kınıyoruz" dedi. Klaveren, uluslararası topluma "bu vahşeti durdurmak için derhal harekete geçin" çağrısında bulundu.