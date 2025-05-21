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Rusya'dan Ukrayna'nın askeri eğitim merkezine füze saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 00:32 Güncelleme: 21.05.2025 00:33
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Rusya’dan Ukrayna’nın askeri eğitim merkezine füze saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın askeri eğitim merkezine 'İskender' kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '70 asker etkisiz hale getirildi, mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizat imha edildi.' ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sumi bölgesindeki Şostka yerleşim yerinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1. Özel Kuvvetler Tugayının eğitim merkezinin keşfedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elde edilen koordinatlar doğrultusunda İskender kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 20 eğitmen dahil yaklaşık 70 asker etkisiz hale getirildi, mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizat imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Rusya’dan Ukrayna’nın askeri eğitim merkezine füze saldırısı Rusya’dan Ukrayna’nın askeri eğitim merkezine füze saldırısı Rusya’dan Ukrayna’nın askeri eğitim merkezine füze saldırısı
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