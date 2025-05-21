İşgal ordusundan Gazze'ye saldırı uyarısı: "Bulunduğunuz bölgeyi terk edin"

İsrail ordusu, saldırı düzenleyeceğini belirterek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeler için tahliye uyarısında bulundu.

"BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK EDİN"

Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki "Gabn, Şeyma, Fedus, Menşiye, Şeyh Zayid, Selatin, Kerame, Beyt Lahiye Projesi, Zuhur, Tel Zater, Nur, Abdurrahman, Nahda ve Cibaliya Kampı'ndaki" Filistinlilere bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

"SALDIRIDAN ÖNCE SON UYARI"

Söz konusu bölgelerdeki tahliye uyarısının barınma merkezleri için de geçerli olduğunu aktaran Adraee, "Bu saldırıdan önceki son uyarıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Sözcüsü, sivillerin güvenlikleri için derhal güneye yönelmeleri gerektiğini ifade etti.