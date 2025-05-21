ABD'de Columbia Üniversitesi önünde Filistin gösterilerinde 3 gözaltı!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmayan ABD'li aktivistler Columbia Üniversitesi önünde Filistin'e destek protestoları düzenledi. Columbia Üniversitesi'nin eski mezunları ve Ortodoks Yahudilerin de destek verdiği Filistin protestosuna ABD polislerinden müdahale geldi ve 3 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenini protesto etmek için okul kampüsü dışında toplanan Filistin yanlısı aktivist grubun 3 üyesi gözaltına alındı.
MAHMU HALİL İÇİN SLOGAN ATTILAR
Manhattan'daki kampüs binasının ana kapısı önünde toplanan ABD'li protestocular, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için slogan attı.
Columbia Üniversitesi'nin eski mezunları ve Ortodoks Yahudilerin de destek verdiği protesto sırasında, polis yaya geçidini kapattıkları gerekçesiyle 3 göstericiyi gözaltına aldı.
ARBEDE YAŞANDI: 3 GÖZALTI
Gözaltılara tepki gösteren protestocular ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan göstericiler polis aracına bindirilerek Manhattan'daki bir gözaltı merkezine götürüldü.
ABD'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ SÜRÜYOR
Yağmura rağmen protestolarını sürdüren aktivistler, İsrail'e silah satışını sürdürdüğü için Washington yönetimini ve "gerçekleri yansıtmadığını" iddia ettikleri ABD medyasını hedef aldı. Taşınan dövizlerde, "Özgür Filistin", "Mahmud Halil'i serbest bırak", "Filistin'e karşı ABD-İsrail destekli soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.
ABD hükümeti ve üniversite yönetimlerinin her türlü baskısına rağmen, ülkedeki birçok üniversitede Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.
Kısıtlamalara ve polisin sert müdahalesine rağmen öğrenciler Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail'i ve Tel Aviv yönetimine destek veren ABD hükümetini protesto etmekten geri durmuyor.
Columbia Üniversitesi'nin başka bir kampüsünde dün düzenlenen mezuniyet töreninde, Rektör Claire Shipman, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği için gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'i destekleyen öğrenciler tarafından protesto edilmişti.
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