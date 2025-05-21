ABD’de Columbia Üniversitesi önünde Filistin gösterilerinde 3 gözaltı!

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ABD hükümeti ve üniversite yönetimlerinin her türlü baskısına rağmen, ülkedeki birçok üniversitede Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Kısıtlamalara ve polisin sert müdahalesine rağmen öğrenciler Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail'i ve Tel Aviv yönetimine destek veren ABD hükümetini protesto etmekten geri durmuyor.

Columbia Üniversitesi'nin başka bir kampüsünde dün düzenlenen mezuniyet töreninde, Rektör Claire Shipman, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği için gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'i destekleyen öğrenciler tarafından protesto edilmişti.