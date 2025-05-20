Gazze’nin kuzeyinde çatışma: 1 İsrail askeri öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Yosef Yahuda Hirak'ın öldüğü ifade edildi.

Hirak'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Harasha adlı yerleşim biriminden olduğu aktarılan açıklamada, 401. Tugaya bağlı 601. Mühendis Tugayında görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerinin öldüğü çatışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayda 2 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.