19 Mayıs 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden'a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: "Bu imkansız..."

Joe Biden'a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: "Bu imkansız..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.05.2025 23:50 Güncelleme: 19.05.2025 17:57
ABONE OL
Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: Bu imkansız...

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın semptomlar göstermesi üzerine yapılan testler sonucu prostat kanserine yakalandığı öğrenildi. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edilirken eski ABD Başkanı ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği belirtildi. Öte yandan sosyal medya hesabından eşiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşan Biden 'Kanser hepimizi etkiler. Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz.' dedi. Öte yandan kanserin yeni teşhis edilmesinin imkansız olduğunu söyleyen uzmanlar, 'Gleason 9 seviyesinde bir kanserin ilk kez tespit edilmesi günümüz tıbbında neredeyse görülmeyen bir şey.' diyerek aslında hastalığın daha önce teşhis edilmiş olabileceğini dolayısıyla durumun halktan saklanmış olabileceği sorularını da beraberinde getirdi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edildi.

BİDEN KANSERE YAKALANDI: KEMİKLERE SIÇRAMIŞ

KANSER KEMİKLERİNE KADAR YAYILMIŞ
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

Kanserin Joe Biden'ın kemiklerine de sıçradığı bildirildi. (AFP)Kanserin Joe Biden'ın kemiklerine de sıçradığı bildirildi. (AFP)

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalanmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalanmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. (Reuters)

TRUMP'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KANSER HEPİMİZİ ETKİLER"

Eski Başkan Joe Biden, prostat kanseriyle mücadelesini açıkladıktan sonra aldığı destek için pazartesi sabahı teşekkür ederken, eşi Jill Biden ve kedileriyle birlikte gülümsediği bir selfie paylaştı.

Joe Biden'ın paylaşımı (X)Joe Biden'ın paylaşımı (X)

"Kanser hepimizi etkiler" diyen Joe Biden "Birçoğunuz gibi, Jill ve ben en kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca "Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz." dedi.

TEŞHİS NEDEN GEÇ KONULDU?

Öte yandan eski Başkan Biden'ın hastalığına dair bazı tıp uzmanları, Biden'ın hastalığının neden bu kadar geç bir evrede teşhis edildiğini sorgulamak için hemen harekete geçti. 50 yaş üstü erkeklere önerilen rutin kan testleriyle erken teşhis edilebilen bir hastalığın neden geç anlaşılmış olması konusunda soru işeretlerinin olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"DURUM ÇOK GARİP!"

Olaya ilişkin Dr. Howard Formman, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılmadan önce bu durumun izlenmemesi akılalmaz. Daha önce defalarca test yaptırmış olması gerekir. Bu çok garip." ifadelerini kullandı.

Dr. Steven Quay da benzer endişeleri dile getirdi ve Biden'ın kanser türünün en kolay tespit edilebilen tür olduğunu belirtti. Quay, "Bu hastalığın Mayıs 2025'te ilk kez teşhis edilmesi tıbbi ihmal olur." sözlerini kullandı.

"TEŞHİS DAHA ERKEN KONMUŞ OLABİLİR"

Quay açıklamasına ek olarak "Beyaz Saray'daki görevi boyunca prostat kanseri teşhisi konmuş olması ve ABD halkının bundan habersiz olması oldukça muhtemeldir." diye konuştu.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

DOKTORLAR ŞAŞKIN

Fox News'e konuşan tıp analisti Dr. Marc Siegel da Biden'ın bu kadar ileri seviyede bir hastalıkla karşılaşmasının şaşırtıcı olduğunu aktardı. Siegel, "Başkanlık süresince mümkün olan en iyi bakımı almış olmalı. Bu kadar ileri evrede olması beni biraz şaşırttı." ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜLMEYEN BİR ŞEY"

NewsNation Prime'a konuşan Ürolog Dr. David Shusterman ise Biden'ın hastalığını bir süredir biliyor olabileceğini iddia etti. Shusterman, "Gleason 9 seviyesinde bir kanserin ilk kez tespit edilmesi günümüz tıbbında neredeyse görülmeyen bir şey." açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

TRUMP'IN OĞLUNDAN BİDEN'A SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Don Trump Jr. hastalığın gizlendiğini açıkça ima ederek sert suçlamalarda bulundu.

Don Jr. Truth Social sosyal medya hesabından "Bilmek istediğim şey şu: Biden beşinci evre metastatik kanseri nasıl fark edemedi ya da bu da başka bir örtbas mı???" diye yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: Bu imkansız... Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: Bu imkansız... Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: Bu imkansız...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör