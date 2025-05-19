Joe Biden'a kanser teşhisi kondu! Uzmanlardan açıklama: "Bu imkansız..."
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın semptomlar göstermesi üzerine yapılan testler sonucu prostat kanserine yakalandığı öğrenildi. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edilirken eski ABD Başkanı ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği belirtildi. Öte yandan sosyal medya hesabından eşiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşan Biden 'Kanser hepimizi etkiler. Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz.' dedi. Öte yandan kanserin yeni teşhis edilmesinin imkansız olduğunu söyleyen uzmanlar, 'Gleason 9 seviyesinde bir kanserin ilk kez tespit edilmesi günümüz tıbbında neredeyse görülmeyen bir şey.' diyerek aslında hastalığın daha önce teşhis edilmiş olabileceğini dolayısıyla durumun halktan saklanmış olabileceği sorularını da beraberinde getirdi.
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edildi.
KANSER KEMİKLERİNE KADAR YAYILMIŞ
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı.
Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.
TRUMP'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
"KANSER HEPİMİZİ ETKİLER"
Eski Başkan Joe Biden, prostat kanseriyle mücadelesini açıkladıktan sonra aldığı destek için pazartesi sabahı teşekkür ederken, eşi Jill Biden ve kedileriyle birlikte gülümsediği bir selfie paylaştı.
"Kanser hepimizi etkiler" diyen Joe Biden "Birçoğunuz gibi, Jill ve ben en kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca "Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz." dedi.
TEŞHİS NEDEN GEÇ KONULDU?
Öte yandan eski Başkan Biden'ın hastalığına dair bazı tıp uzmanları, Biden'ın hastalığının neden bu kadar geç bir evrede teşhis edildiğini sorgulamak için hemen harekete geçti. 50 yaş üstü erkeklere önerilen rutin kan testleriyle erken teşhis edilebilen bir hastalığın neden geç anlaşılmış olması konusunda soru işeretlerinin olduğu belirtildi.
"DURUM ÇOK GARİP!"
Olaya ilişkin Dr. Howard Formman, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılmadan önce bu durumun izlenmemesi akılalmaz. Daha önce defalarca test yaptırmış olması gerekir. Bu çok garip." ifadelerini kullandı.
Dr. Steven Quay da benzer endişeleri dile getirdi ve Biden'ın kanser türünün en kolay tespit edilebilen tür olduğunu belirtti. Quay, "Bu hastalığın Mayıs 2025'te ilk kez teşhis edilmesi tıbbi ihmal olur." sözlerini kullandı.
"TEŞHİS DAHA ERKEN KONMUŞ OLABİLİR"
Quay açıklamasına ek olarak "Beyaz Saray'daki görevi boyunca prostat kanseri teşhisi konmuş olması ve ABD halkının bundan habersiz olması oldukça muhtemeldir." diye konuştu.
DOKTORLAR ŞAŞKIN
Fox News'e konuşan tıp analisti Dr. Marc Siegel da Biden'ın bu kadar ileri seviyede bir hastalıkla karşılaşmasının şaşırtıcı olduğunu aktardı. Siegel, "Başkanlık süresince mümkün olan en iyi bakımı almış olmalı. Bu kadar ileri evrede olması beni biraz şaşırttı." ifadelerini kullandı.
"BU GÖRÜLMEYEN BİR ŞEY"
NewsNation Prime'a konuşan Ürolog Dr. David Shusterman ise Biden'ın hastalığını bir süredir biliyor olabileceğini iddia etti. Shusterman, "Gleason 9 seviyesinde bir kanserin ilk kez tespit edilmesi günümüz tıbbında neredeyse görülmeyen bir şey." açıklamasında bulundu.
TRUMP'IN OĞLUNDAN BİDEN'A SUÇLAMA
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Don Trump Jr. hastalığın gizlendiğini açıkça ima ederek sert suçlamalarda bulundu.
Don Jr. Truth Social sosyal medya hesabından "Bilmek istediğim şey şu: Biden beşinci evre metastatik kanseri nasıl fark edemedi ya da bu da başka bir örtbas mı???" diye yazdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç
- Zeka testi: Çiçeklerin arasında gizlenmiş 4 yüz nerede? 678 kişiden sadece 19'u buldu