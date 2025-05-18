Rusya Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerinin limandan ayrılmasının hemen ardından Rus donanması tarafından el konulduğunu açıkladı.

"RUSYA ÖNGÖRÜLEMEZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Olayla ilgili NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edilirken konuya ilişkin Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, açıklama yaptı. Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

GEMİLER KLAVUZ EŞLİĞİNDE YÖNLENDİRİLECEK



Geminin Estonya'ya ait petrol yüküyle Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya'nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı. Olayın ardından Sillamae Limanı'na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi.