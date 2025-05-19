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Bakan Fidan Sırbistan’da Devlet Bakanı Zukorlic ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.05.2025 19:06
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Bakan Fidan Sırbistan’da Devlet Bakanı Zukorlic ile görüştü

Sırbistan'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan’da Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile yaptığı görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve iş birliği konularının ele alındığı tahmin ediliyor.

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Bakan Fidan Sırbistan’da Devlet Bakanı Zukorlic ile görüştü Bakan Fidan Sırbistan’da Devlet Bakanı Zukorlic ile görüştü Bakan Fidan Sırbistan’da Devlet Bakanı Zukorlic ile görüştü
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