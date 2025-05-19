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Arsenal 22 yıllık çalışanını İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle kovdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.05.2025 17:17 Güncelleme: 19.05.2025 17:21
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Arsenal 22 yıllık çalışanını İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle kovdu

Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yıldır kulüpte malzeme sorumlusu olarak çalışan Mark Bonnick'in görevine, İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle son verdi. 61 yaşındaki Bonnick itibarının zedelendiğini ve bu nedenle tazminat ile işe iade davası açtığını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Arsenal, İsrail karşıtı paylaşımları gerekçesiyle 22 yıllık kulüp çalışanının işine son verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 22 yıldır kulüpte malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mark Bonnick'in, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle kulüple ilişiği kesildi.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINIP İŞİNE SON VERİLDİ

Geçen yıl İsrail'in Gazze saldırıları hakkında, sosyal medya hesabından, "Hamas, ekim ayında tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti. Siyonist İsrail reddetti. Zulüm kompleksi Kabil'in işareti." şeklinde paylaşımlarda bulunan Bonnick'in sözleşmesi önce askıya alındı, ardından işine son verildi.

Bonnick, "Kabil'in işareti" ifadesinin, İsrail'in o dönemki savunma bakanı Yoav Gallant'ın bir önceki ay yaptığı bir açıklamadan alıntı olduğunu ifade etti.

Mark Bonnick (sağda) (X)Mark Bonnick (sağda) (X)

BONNICK TAZMİNAT VE İŞE İADE TALEP EDİYOR

61 yaşındaki çalıştırıcı, antisemitizm iddialarıyla itibarının lekelendiğini itibarını geri kazanmak için yasal işlem başlattığını söyledi.

Arsenal'in onu kovma sebeplerine bakıldığında, kendisinin antisemitizmle suçlanmadığını aktaran Bonnick, kulüp yönetiminin yapılan paylaşımların kamuoyunda "kışkırtıcı veya saldırgan" olarak algılanabileceğini ve "kulübü itibarsızlaştırabileceği" endişesi taşıdığını belirtti.

Tazminat ve görevine iadesini talep eden Bonnick, bugüne kadar futbol, Brexit, ırkçılık ve siyaset gibi birçok konuda paylaşım yaptığını, ancak İsrail hakkında paylaşım yaptığında bunun bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

2000'li yılların başından bu yana Arsenal'e emek veren Bonnick, kovulmasından dolayı şoke olduğunu ifade etti.

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Arsenal 22 yıllık çalışanını İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle kovdu Arsenal 22 yıllık çalışanını İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle kovdu Arsenal 22 yıllık çalışanını İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle kovdu
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