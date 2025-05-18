İsrail Gazze’de kalıcı işgali resmen başlattı: Sivil katliamı sürüyor

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"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI" OPERASYONU BAŞLADI

Saldırılar, İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırdığı yeni operasyon kapsamında yürütülüyor. Bu hamlenin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'a karşı yürütülen saldırılarda hedeflerine ulaşamayan Tel Aviv yönetiminin, yeniden kontrol sağlama ve esir İsrailleri geri getirme girişiminin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

SİVİLLER YİNE HEDEFTE: 106 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in son saldırılarında çok sayıda okul, hastane, sivil altyapı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı. Dünkü saldırılarda en az 106 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.