İsrail Gazze'de kalıcı işgali resmen başlattı: Sivil katliamı sürüyor
1948’den bu yana Filistin topraklarında işgalci politikalarını sürdüren İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar sonrası Gazze’yi sistematik olarak vurmaya devam ediyor. Son olarak İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni plan, bu işgali açıkça kalıcılaştırmayı hedefliyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'de kalıcı işgali gerçekleştirmek için yeni bir saldırı dalgası başlattı. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bu operasyonun, Filistin halkını topraklarından sürmeyi ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığını sürekli hale getirmeyi amaçladığı açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonun amacını açıkça dile getirerek, stratejik alanları kara harekâtıyla ele geçirmek ve bu bölgelerden bir daha çekilmemek olduğunu belirtti.
KALICI İŞGAL PLANI DEVREDE
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek planın uygulamaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Ordu birlikleri harekete geçti ve dün gün boyu stratejik alanları işgal etmek amacıyla kapsamlı saldırılar gerçekleştirildi" denildi.
"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI" OPERASYONU BAŞLADI
Saldırılar, İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırdığı yeni operasyon kapsamında yürütülüyor. Bu hamlenin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'a karşı yürütülen saldırılarda hedeflerine ulaşamayan Tel Aviv yönetiminin, yeniden kontrol sağlama ve esir İsrailleri geri getirme girişiminin bir parçası olduğu ifade ediliyor.
SİVİLLER YİNE HEDEFTE: 106 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail'in son saldırılarında çok sayıda okul, hastane, sivil altyapı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı. Dünkü saldırılarda en az 106 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
SÜRGÜN VE GERİ DÖNÜŞSÜZ İŞGAL HAZIRLIĞI
The Times of Israel'in haberine göre, saldırılar sadece askeri değil, demografik bir dönüşüm hedefini de içeriyor. Plana göre, Gazze'nin güneyine zorunlu göç ve geri çekilmeyecek kara birlikleriyle kalıcı işgal hedefleniyor.
ABD BAŞKANI TRUMP'IN TURU BEKLENİYOR
İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, operasyon üç aşamadan oluşuyor. Hazırlık aşamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun sona ermesiyle tamamlanması ve ateşkes sağlanamazsa ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor. Bu aşamada saldırıların yoğunlaşacağı ve Filistinlilerin güneye sürüleceği bildiriliyor.
İSRAİL ORDUSU SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARA SALDIRDI
İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gazze'de sivillerin yaşadığı çadırlara yönelik saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. El-Mevasi bölgesi ve Kuveyt Sahra Hastanesi yakınındaki Senabel Kampı'nda gerçekleşen hava saldırılarında ağır yaralananlar kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
HAMAS: GAZZE'DEKİ ÇADIR SALDIRISI VAHŞET SUÇUDUR!
Olay sonrası Hamas, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin kaldığı çadırları hedef alarak düzenlediği hava saldırılarını "yeni bir vahşet suçu" olarak nitelendirdi.
Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef almasını sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, saldırının "Netanyahu hükümetinin faşist yapısını" yansıttığı ifade edildi.
"ACI VERİCİ BİR ACİZLİK"
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mevasi'de sivillerin kaldığı çadırların vurulmasının tüm insani ve uluslararası hukuk kurallarının ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin İsrail'e verdiği siyasi ve askeri desteğin, Gazze'de sivillere yönelik saldırılardaki sorumluluğu artırdığı vurgulandı.
Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tepkisizliği "acı verici bir acizlik" olarak tanımlanırken, Arap ve İslam ülkelerine "katliam ve soykırımı durdurmak" için acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.
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