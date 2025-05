İsrail Gazze’de kalıcı işgali resmen başlattı: Sivil katliamı sürüyor

FOTOĞRAF: AA

SÜRGÜN VE GERİ DÖNÜŞSÜZ İŞGAL HAZIRLIĞI

The Times of Israel'in haberine göre, saldırılar sadece askeri değil, demografik bir dönüşüm hedefini de içeriyor. Plana göre, Gazze'nin güneyine zorunlu göç ve geri çekilmeyecek kara birlikleriyle kalıcı işgal hedefleniyor.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN TURU BEKLENİYOR

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, operasyon üç aşamadan oluşuyor. Hazırlık aşamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun sona ermesiyle tamamlanması ve ateşkes sağlanamazsa ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor. Bu aşamada saldırıların yoğunlaşacağı ve Filistinlilerin güneye sürüleceği bildiriliyor.

İSRAİL ORDUSU SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARA SALDIRDI

Gazze'de sivillerin yaşadığı çadırlara yönelik saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. El-Mevasi bölgesi ve Kuveyt Sahra Hastanesi yakınındaki Senabel Kampı'nda gerçekleşen hava saldırılarında ağır yaralananlar kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.