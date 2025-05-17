Bolivya’da Morales’in adaylığı için destek yürüyüşü

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yeniden aday olma girişimi, kamuoyunda yankı uyandırdı. Hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalama emri bulunan Morales'in, başkent La Paz'a giderek başvurusunu bizzat yapmayı planladığı bildirildi. Destekçileri ise El Alto kentinde yürüyüş düzenleyerek Morales'e olan bağlılıklarını dile getirdi.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), 14-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimleri için aday başvurularının kabul edileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, hakkında insan kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in, adaylık başvurusu yapmak üzere La Paz'a gitmeyi planladığı kamuoyuna yansıdı.

Morales'in bu kararına destek veren bazı göstericiler, El Alto kentinde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Morales'in ülkede yeniden liderlik yapmasını istediklerini ve yargı sürecinin siyasi olduğunu öne sürdüler.

TSE'nin adaylık başvurularına ilişkin açıklaması sonrası, Morales'in başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği ise ülke siyasetinde yeni bir gerilim konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.