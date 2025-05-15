Tel Aviv’de siren sesleri! Yemen’den balistik füze fırlatıldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te siren sesleri yükseldi. İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu.

İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı.